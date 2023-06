Private Neuzulassungen weiter im Keller

Bonn/Berlin (ots) - Die Anzahl der Pkw-Neuzulassungen ist im Mai um +19,2 % auf

knapp 247.000 Einheiten gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. In den ersten

fünf Monaten dieses Jahres wurden rund 1.117.000 neue Pkw zugelassen, das sind

+10,2 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie aus den Zahlen des

Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) deutlich zu erkennen ist, geht der Zuwachs vor

allem auf die um +28,7 % gestiegenen gewerblichen Neuzulassungen zurück. Der

Privatmarkt stagniert weiter und steht bei einem leichten Plus von 2,7 %

gegenüber Mai 2022. Der Anteil am Gesamtmarkt lag bei nur 31,5 Prozent

(Vorjahresmonat: 36,5 Prozent).



Die rein batterieelektrisch angetriebenen Pkw (BEV) sind nach wie vor im

Aufwind, im Mai wuchs die Zahl um +46,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei

den Plug-in-Hybriden zeigt der Trend nach unten, hier steht ein Minus von 40,5 %

im Vergleich zum Mai 2022. Benziner (+17,6 %) und Diesel (+3,6 %) konnten

jeweils Zuwächse verzeichnen.