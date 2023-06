WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence von den Republikanern will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der ehemalige Vize unter Donald Trump reichte dazu am Montag Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Ein Sprecher bestätigte dies dem Sender CNBC. Die Wahl ist im November 2024./trö/DP/jha

Früherer US-Vizepräsident Pence will für Republikaner ins Weiße Haus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer