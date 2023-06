Einkaufsfestival in Chengdu präsentiert Importwaren

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - In Chengdu, der Hauptstadt der

südwestchinesischen Provinz Sichuan, wurde am 2. Juni ein

Sommer-Einkaufsfestival eröffnet. Das Festival zeigt importierte Waren, die über

die China-Europe Express Railway aus verschiedenen Ländern transportiert wurden.



Acht Tage lang wird auf der Veranstaltung ein breites Spektrum an

grenzüberschreitenden Waren und einzigartigem Kunsthandwerk in 15

Chengdu-Eurasia National (Commodity) Pavilions im Distrikt Qingbaijiang von

Chengdu sowie in Pavillons im Distrikt Shuangliu, im Distrikt Jinniu und in der

Chengdu Cross-border E-commerce Association präsentiert.