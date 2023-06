Von den Erfahrungen Estlands bei der Digitalisierung lernen Ministerpräsident Weil besuchte Nortal in Tallinn

Berlin (ots) - Norwegen treibt die Energiewende voran und Estland ist in Sachen

Digitalisierung ein Vorreiter. Davon überzeugte sich jetzt der niedersächsische

Ministerpräsident Stephan Weil. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Olaf Lies und

einer Delegation von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und

Wissenschaft besuchte Weil die Hauptstädte Oslo und Tallinn. Im Mittelpunkt der

mehrtägigen Reise standen aktuell bedeutende Themen wie Erneuerbare Energien,

Energieversorgung, Klimaschutz und Digitalisierung. Bei einem Besuch im

Nortal-Hauptsitz in Tallinn traf der Ministerpräsident u. a. Priit Alamäe, CEO

Nortal Group, und Ats Albre, CEO Nortal Estonia, zum Ideen- und

Erfahrungsaustausch.



Das erste Reiseziel der deutschen Delegation war Oslo, Hauptstadt sowie

wirtschaftliches und politisches Zentrum Norwegens. Obwohl Norwegen mit rund 5,4

Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern vergleichsweise dünn besiedelt ist,

verfügt es über eine bedeutende Wirtschaftsleistung. Das spiegelt sich z. B. in

einem etwa doppelt so hohen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Verhältnis zu

Deutschland wider. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist

Norwegen zum größten Gaslieferanten Deutschlands aufgestiegen und hat damit

einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland geleistet.