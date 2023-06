PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag erneut mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Damit bauten sie die starken Zuwächse vom Schluss der Vorwoche teilweise aus.

In Warschau legte der polnische Aktienindex Wig-20 um 0,10 Prozent auf 2020,07 Punkte zu, nachdem er am Freitag um 3,7 Prozent hochgesprungen war. Der breiter gefasste Wig schloss quasi unverändert. Unter den Ölwerten stiegen PKN Orlen um 0,3 Prozent. Aktien von Ölwerten profitierten international von den zuletzt anziehenden Ölpreisen, nachdem Saudi-Arabien zum Ende einer turbulenten Opec-Sitzung am Wochenende eine einseitige deutliche Förderkürzung angekündigt hatte.