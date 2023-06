Santo Domingo ist Gastgeber der internationalen Luftfahrtveranstaltung CONNECT New World

Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) - Die Veranstaltung

bietet eine einmalige Gelegenheit, die Dominikanische Republik in der

internationalen Luftfahrtbranche bekannt zu machen.



In Anwesenheit der Vizepräsidentin der Republik, Raquel Peña, des Ministers für

Tourismus, David Collado, der Geschäftsführerin von AERODOM, Mónika Infante

Henríquez, und mehr als 200 internationalen Gästen begann die Veranstaltung

CONNECT New World, ein prominentes Forum, auf dem Entscheidungsträger aus dem

Bereich der Luftfahrt an einer Reihe von Seminaren mit hochrangigen Rednern,

Einzelgesprächen und einem Programm mit besonderen Veranstaltungen teilnehmen.





Dank des Managements von AEROODM und VINCI Airports in Zusammenarbeit mit demTourismusministerium wurde die Dominikanische Republik als Austragungsort dieserwichtigen internationalen Veranstaltung ausgewählt, um die außergewöhnlicheWiederbelebung des Flugverkehrs nach der Pandemie und die herausragendenLeistungen der Tourismusbranche des Landes weltweit zu würdigen.Seit mehr als 15 Jahren ist die CONNECT eine führende Veranstaltung in Europaund anderen Märkten. Im Laufe ihrer Geschichte hat sie sich als einer derwichtigsten Treffpunkte für Fluggesellschaften, Flughäfen und Tourismusbehördenetabliert, um über die Strategie des Luftverkehrs in der Region zu diskutieren.Die CONNECT findet am 30. und 31. Mai sowie am 1. Juni in Santo Domingo de losColorados in der Veranstaltungshalle des fünften Landes des JW Marriott Hotelsstatt. An der Veranstaltung nehmen Geschäftsführer und Führungskräfte vonFluggesellschaften, Flughäfen und Dienstleistungsunternehmen derLuftverkehrsbranche teil."Im Namen von AERODOM und unserer Muttergesellschaft VINCI Airports freue ichmich, Sie bei der internationalen Veranstaltung CONNECT New World begrüßen zudürfen. Mit dieser Messe schreiben wir Geschichte, denn hier werdenFluggesellschaften, Flughäfen und Tourismusbehörden die Strategie für denLuftverkehr in der Region festlegen und diskutieren. Wir sind zuversichtlich,dass wir dadurch neue Strecken und Flugfrequenzen zu mehr Zielen anbietenkönnen", sagte Mónika Infante Henríquez, Generaldirektorin von AERODOM.CONNECT ist eine von der The Airport Agency ins Leben gerufene Veranstaltung zurStreckenentwicklung. Das Forum bietet seinen Teilnehmern unbegrenzte persönlicheTreffen und ein vielfältiges Konferenzprogramm sowie gesellschaftlicheVeranstaltungen wie Abendveranstaltungen, Vormittagsaktivitäten und Ausflüge.