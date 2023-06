(Berichtigung: Überschrift und Leadabsatz wurden korrigiert. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe hat nach der Mitteilung von Regierungschef Schmyhal dessen Äußerungen korrigiert. Schmyhal hatte mit Blick auf ukrainische Piloten mitgeteilt, eine erste Gruppe sei nach Großbritannien geschickt worden. Nach Angaben des Luftwaffensprechers handelt es sich allerdings um eine Gruppe von Luftfahrtspezialisten. Auch Schmyhal korrigierte seine Mitteilung und erklärte mit Blick auf Piloten, eine erste Gruppe sei bereits ausgewählt worden, sich in Großbritannien ausbilden zu lassen. Der 1. Absatz wurde korrigiert, die Absätze 2 und 3 mit weiteren Äußerungen ergänzt.)

KIEW (dpa-AFX) - Die Vorbereitung für eine Ausbildung ukrainischer Piloten in Großbritannien ist angelaufen. Regierungschef Denys Schmyhal dankte London am Montag bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister James Cleverly in Kiew "für die Bereitschaft, Piloten auszubilden. Die erste Gruppe ist nach Großbritannien geschickt worden." Nach der Mitteilung Schmyhals, die über Telegram veröffentlicht wurde, stellte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihnat, gegenüber dem Portal "Ukrajinska Prawda" jedoch klar, dass keine Piloten das Land verlassen hätten. "Die ersten Gruppen von Luftfahrtspezialisten sind aufgebrochen und prüfen die Möglichkeit einer weiteren Ausbildung ukrainischer Piloten", sagte er.