Crown Sterling ernennt Präsidenten und Rechtsvorstand

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, führend im Bereich des unabhängigen personenbezogenen Datenschutzes und Anbieter von quantensicherer Verschlüsselung und der dezentralen Community-Plattform Orion Messenger, gibt die Ernennung von Andrew Lusk zum Präsidenten und Rechtsvorstand bekannt.

Herr Lusk tritt dem Team mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als zuverlässiger Rechts- und Risikoberater in den Bereichen Finanzen, Unternehmensangelegenheiten und Immobilien bei. Als früherer Befürworter und Investor in digitale Währungen und Blockchain-Technologie bringt Herr Lusk umfassende Kenntnisse der sich entwickelnden Landschaft der Branche, einen bemerkenswerten juristischen Scharfsinn, Innovation und Führungsqualitäten in das Team ein.