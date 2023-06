Zum Start der Konferenz legt die IEA einen Bericht zum Umgang der Staaten mit der Energiekrise und deren Einsatz für mehr Energieeffizienz und erschwingliche -preise vor. Der Bericht befasst sich zudem mit dem Erreichen von Klimazielen sowie den Auswirkungen neuer Regierungsmaßnahmen, Rekordinvestitionen in Energieeffizienz sowie Kampagnen zur Sensibilisierung für Energiefragen./evs/DP/jha

VERSAILLES (dpa-AFX) - Die weltweite Energiekrise und das Bemühen um eine höhere Energieeffizienz sind von Dienstag an Thema einer Konferenz der Internationalen Energieagentur (IEA) in Versailles. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Energieversorgung erschwinglich zu halten, sei Energieeffizienz die erste und beste Antwort, teilte die IEA vor Start des dreitägigen Treffens mit. Unter den Teilnehmern sind Regierungsvertreter aus über 30 Ländern sowie über 40 Konzernchefs. Deutschland ist mit Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel vertreten.

IEA-Konferenz rückt Energieeffizienz in den Fokus

