DAX: Setzt sich der schwache Wochenauftakt fort? Zinsentwicklung im Fokus!

Auch an der Wall Street agierten die Anleger am Montag vorsichtig: Die Zinssorgen lasten weiter auf den Kursen. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. Der Dow Jones ging mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 33.562 Punkten aus dem Handel. Der eigentlich besonders zinssensitive Technologieindex Nasdaq 100 beendete den gestrigen Handelstag minimal im Plus bei 14.556 Punkten.



Nach der jüngsten Lösung der US-Schuldenkrise rücken Zinssorgen wieder in den Fokus der Anleger. Aktuell sehen die Experten der Credit Suisse eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent für eine weitere Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni oder Juli. Dies signalisierten die Zins-Futures. Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 14. Juni 2023 an. Die EZB trifft ihre nächste Zinsentscheidung einen Tag später am 15. Juni.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion