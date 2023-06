Pyrum: Vor kräftigem Expansionsschub

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat die Pyrum Innovations AG beim Ausbau ihrer neuen Produktionslinien unter Materialengpässen und Preissteigerungen für Komponenten gelitten, das Projekt steht nun aber vor dem Abschluss. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet mit einem kräftigen Expansionsschub und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Pyrum sei laut SMC-Research in den letzten anderthalb Jahren mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert gewesen, die sich in Materialengpässen und deutlichen Preissteigerungen für Anlagenkomponenten niedergeschlagen haben. Der Aufbau der Produktionslinien zwei und drei am Stammwerk in Dillingen habe sich dadurch verteuert und verzögert, stehe aber nun vor dem Abschluss. Auch der Start erster Projekte mit Dritten sei erschwert worden, befinde sich aber auf einem guten Weg.