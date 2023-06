DAX-Ideen zum Dienstag: Zinssorgen und Apple-Produkte im Fokus

Das Video zur Analyse als Basis dieses Textes stelle ich Dir hier zur Verfügung:

Positiver DAX-Wochenstart mit Kehrtwende am Nachmittag

Den Schwung vom Freitag nahm der DAX zunächst mit und drang leicht in das GAP ein, was aus der Woche zuvor zurückgeblieben war und wie folgt in der gestrigen Morgenanalyse 05.06.2023 aufgezeigt wurde:

Der erste Anlauf zur 16.100 war dabei etwas verhalten, sodass meine erste Trading-Idee am Morgen eine Short-Order an dieser Region war und das Ziel dann entsprechend über das neue GAP und den Aufwärtstrend vom Nachthandel definiert werden konnte. Du siehst den Trade hier:

Das GAP-close kam zum Mittag und danach erst einmal keine weitere Bewegung auf. Erst mit der Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde setzte wieder Momentum am Markt ein. Diesmal auf der Unterseite und damit wurden nicht nur neue Tagestiefs eingezogen, sondern auch der gesamte Gewinn vom Freitag zurückgebaut.

Erst bei der oberen Range-Kante der Bandbreite aus den letzten Wochen stoppte diese Bewegung. Initiiert von weiteren Zinssorgen, die aber aus meiner Sicht keine wirklichen Neuigkeiten darstellen sollten.

Die Bewegung im mittelfristigen Bild ist damit geprägt von den Eckpunkten der letzten Woche:

Dies war vor allem ein europäisches Phänomen, denn die Wall Street notierte zu diesem Zeitpunkt sehr fest und der Nasdaq zeigte sogar ein neues Jahreshoch auf.

Für den DAX bedeutete dies somit einen Minustag, der mit den Daten der Börse Frankfurt direkt abgeglichen werden kann:

Darauf bin ich im Video näher eingegangen.

Blick zur Wall Street und Apple am Montag

Letztlich konnten auch die US-Märkte das Plus nicht in den Feierabend retten. Der Dow Jones setzte zunächst seinen Aufwärtsimpuls fort. Entsprechend war mein Trading zum Handelsstart auf der Long-Seite ausgelegt - mehr dazu im Video zu den Ergebnissen und hier nur das Trading-Bild:

Im Nasdaq wurde nach den neuen Jahreshochs erst einmal die Konsolidierung wieder eingeleitet. Dies fing ich adäquat zu den Trades am Freitag mit Stopp-Sell-Orders ein:

Später korrigierte ab dem Widerstandslevel, den wir gestern in der Analyse wie folgt benannt hatten (Rückblick):

Am Abend konnte Apple mit neuen Ideen und Produkten auf der Entwicklerkonferenz zwar Akzente setzen, aber nicht vollends überzeugen. Immerhin soll die Datenbrille ein neues Zeitalter einläuten - zu kaufen gibt es diese jedoch noch nicht.

So blieb es auch bei der Vision in der Aktie, mit einem neuen Allzeithoch einen Impuls für weiter steigende Kurse zu generieren. Es war nur intraday eine Marke, die wir kurzzeitig sahen:

Per Schlusskurs reihten sich damit alle Indizes in eine Abwärtstendenz zum Wochenstart ein:

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den Tag?

Trading-Ideen und Termine am 06.06.2023

Im DAX ist nun wieder die 15.900 als wichtige Ankermarke im Trading zurückgekehrt:

Sollte das GAP ab Donnerstag auf der Unterseite halten, sind auch schnelle Erholungen möglich. Darunter ist aus meiner Sicht die alte Range bis 15.700 wieder aktiviert.

In der Vorbörse notieren wir etwas leichter, da die Apple-News erst nach dem XETRA-Schluss über die Ticker kamen bzw. die Präsentation auch live angesehen wurde:

Ich erwarte daher heute eine volatilere Eröffnung als am Montag und fokussiere mich auf das GAP auf der Unterseite, was gleichzeitig die Range-Oberkante ist.

Was steht an Terminen an?

Konzentration gilt heuten den Einzelhandelsumsätzen der EU um 16.00 Uhr. Sie sind auch der wichtigste Termin des Tages und damit im Wochenplan dargestellt:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen gibt es in dieser Woche noch von von Ciena, GameStop oder auch NIO. Die ganze Übersicht ist hier verankert:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

