Panasonic: Mega-Batteriepläne in Teslas Gigafactory 1 lassen aufhorchen!

Der japanische Batteriehersteller Panasonic will die Produktion von E-Auto-Batterien in einer gemeinsam mit Tesla betriebenen Gigafactory in Nevada innerhalb von drei Jahren um zehn Prozent steigern. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit, wie Reuters berichtet.

Die Panasonic-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht kräftig zu. An der Börse Tokyo steht sie derzeit knapp zwei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 1.633 japanische Yen (Stand: 06.06.2023, 05:00 Uhr MEZ).