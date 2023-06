Starten Sie in den Sommer mit dem neuen kabellosen Roboter-Poolreiniger PC100 und anderen Produkten von AIRROBO

HONG KONG, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- AIRROBO , die Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien, unterstützt von dem weltweit führenden Unternehmen für KI und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, feiert heute den bevorstehenden Sommer mit der Markteinführung des kabellosen Poolroboters AIRROBO PC100 und kündigt Produktrabatte auf de.air-robo.com und in seinen Online-Shops auf der ganzen Welt an.

Der Pool Ihres Grundstücks ist eine wichtige Ergänzung, deshalb muss er sauber gehalten werden. Allerdings kann Ihr Pool mit Hilfe von Schmutz, Laub und Sand schnell unsauber werden. In diesem Fall erfreuen sich intelligente Poolreiniger zunehmender Beliebtheit, da sie in der Lage sind, bestimmte Reinigungsstellen zu erkennen und anzusteuern.1 Poolroboter bieten Genauigkeit bei der Reinigung und reduzieren den menschlichen Eingriff in den Prozess und diese Eigenschaften fördern ihre Akzeptanz in privaten und gewerblichen Bereichen.2

Ein sauberer Pool in Ihrem Sommerurlaub: Lernen Sie den neu eingeführten kabellosen AIRROBO PC100 Poolroboter kennen

Spaß in der Sonne, am Strand und am Pool - das sind die einzigartige Erinnerung der Sommer. Wenn der Sommer naht, freuen sich die Menschen auf eine Saison voller Sonnenlicht und Schwimmen. Doch bevor Sie sich ins kühle Nass stürzen, sollten Sie bedenken, dass Staub, Laub, Sand und Schlamm, die im Pool zurückbleiben, nachdem er eine Weile nicht benutzt wurde, weder der Wasserqualität noch Ihrer Gesundheit guttun. AIRROBO PC100 schrubbt und poliert die Wände, den Boden und die Wasserlinie Ihres Pools, während er den Schmutz und die Ablagerungen aufsaugt. Das kabellose Design, die Bewegungssensoren und die robusten Algorithmen, der Navigationschip und der Motor der Wasserpumpe mit der größten Leistung ermöglichen eine automatische Reinigung des Pools. So können Sie Ihre Zeit im Pool in vollen Zügen genießen, ohne sich mit manuellen Reinigungsaufgaben und dem potenziellen Stolper- und Sturzrisiko anderer Poolreinigungsroboter mit Kabeln belasten zu müssen.

Die Freiheit in vollen Zügen genie ß en

Das kabellose Design des PC100 eliminiert das Risiko des Umkippens und reinigt Ihren Pool automatisch, indem er einfach eingeschaltet und ins Wasser geworfen wird.

Volle Deckung oben und unten

PC100 schrubbt die Wasserlinie, die Wände und den Boden Ihres Pools mit Hilfe von selbst entwickelten, robusten Algorithmen und außergewöhnlich präzisen Bewegungssensoren und deckt bei voller Batterielebensdauer eine Fläche von bis zu 288 m² ab, was zwei Reinigungszyklen für die typischste Beckengröße und -form eines rechteckigen 5 x 10 Quadratmeter Pools entspricht.