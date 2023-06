Newpoint Reinsurance Company Limited (NPRE) ist eine zugelassene (Rück-)Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz auf der Insel Nevis (Inseln und Föderation von St. Kitts und Nevis). Als größte Rückversicherungsgesellschaft mit Sitz in Nevis bietet sie einem weltweiten Kundenstamm eine Reihe von Rückversicherungsprodukten an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.npre.kn

NFG SARL ist eine globale, diversifizierte Investment-Holding-Gruppe, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist, darunter Versicherungen, Rückversicherungen, Versicherungsdienstleistungen, Spezialrisiken und -finanzierungen, Vermögensverwaltung, Energie, Infrastruktur, Handelsfinanzierungen und Bankwesen, und Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten, der Karibik, Asien und Afrika betreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.nfgsarl.ch

Den Originalbericht von AM Best können Sie hier einsehen.

LONDON, Vereinigtes Königreich / ACCESSWIRE, 6. Juni 2023 / NFG SARL („NFG“), eine Investment-Holdinggesellschaft mit Sitz in Genf, hat heute bekannt gegeben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Newpoint Reinsurance Company Limited („ Newpoint RE “), mit Wirkung zum 30. Mai 2023 von der globalen Kreditrating-Agentur AM Best ein langfristiges Emittentenrating mit der Note „BBB-“ (gut) erhalten hat.

NFG AM Best vergibt Kreditrating für Newpoint Reinsurance Company Ltd

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer