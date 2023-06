Wirtschaft Dax startet verhalten - Ölpreis sinkt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag verhalten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.970 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Merck und Sartorius. Die größten Abschläge gab es am Morgen bei den Aktien von Zalando. Den Märkten mangelt es wohl aktuell an Impulsen.