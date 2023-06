Wissenschaftlicher Forschungsbericht hebt Medit i700 wireless, Medit i700 und Medit i600 als Top Intraorale Scanner in der Zahnmedizin hervor.

Zahnärzte weltweit wählen Medit i700 wireless und Medit i700 als bevorzugte Scanner.

Medit treibt mit preisgekrönten Scannern weiterhin Innovationen in der Zahntechnologie voran.

SEOUL, Südkorea, und LONG BEACH, Kalifornien, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ --Eine kürzlich durchgeführte transnationale Studie, die vom Institute of Digital Dentistry (iDD) mit einem Fragebögen durchgeführt wurde, hat den Medit i700 wireless und Medit i700 als die beiden wichtigsten intraoralen Scanner in der Zahnmedizin anerkannt. Darüber hinaus zählte die Studie den Medit i600 zu den vier besten Scannern. An dieser bahnbrechenden Studie nahmen 1.072 Befragte aus 109 verschiedenen Ländern teil und diese lief über mehr als drei Quartale.

Ziel der Studie war es, das Benutzererlebnis intraoraler Scanner in der Zahnmedizin zu untersuchen. Die Teilnehmer wurden gebeten, verschiedene Scanner anhand verschiedener Faktoren zu bewerten, darunter Geschwindigkeit, Support-system, Zugänglichkeit, Preis und Gesamtqualität. Die Ergebnisse zeigten, dass Medit i700 wireless und Medit i700 bei zahnmedizinischen Fachleuten weltweit zu den beliebtesten Optionen geworden sind, wobei auch das Medit i600 eine bedeutende Anerkennung erhielt.