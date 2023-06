Aktuelle Umfrage von moweb research zur aktuellen Wahrnehmung und Ursachen der Inflation in Deutschland

Düsseldorf (ots) - Die Marktforscher von moweb research aus Düsseldorf haben in

einer repräsentativen Online-Erhebung 1.000 Personen aus Deutschland zu den

hohen Inflationszahlen befragt.



Ausgewählte Ergebnisse der Studie:





In allen sozialen Schichten und Altersgruppen spürt eine Mehrheit von 88% dieGeldentwertung deutlich oder zumindest moderat bis in ihren Alltag hinein.30% der Bürger müssen derzeit beim täglichen Einkauf auf etwas verzichten.53% aller 18-29-Jährigen mussten inflationsbedingt ihre Arbeitsstunden erhöhenoder einen weiteren Job annehmen. Für über 66-Jährige gilt dies nur zu 14%.71% aller Rentner sagen jedoch: "Meine Generation ist am stärksten betroffen".Wo sehen die Deutschen die Inflations-Ursachen?59% nennen den Krieg in der Ukraine. 54% geben die Abhängigkeiten Europas vonLändern an, aus denen wir Energie und andere Güter bzw. Rohstoffe beziehen.Die Profitgier von Unternehmen vermuten 44% als Grund für die Inflation. Dassgroße Konzerne unter der Inflation leiden, glauben entsprechend nur 5%.Auch Corona ist noch präsent: 41% sehen die Pandemie als relevante Ursache.Maßnahmen und Auswege aus der InflationNur 21% trauen der Ampel-Regierung zu, die Preisprobleme schon bald lösen zukönnen, gut zwei Drittel glauben dies nicht (63%).53% der Befragten wünschen sich gesetzlich geregelte Preisgrenzen für Güter destäglichen Bedarfs, wollen eine spürbare Steuersenkung (49%) oder direktestaatliche Zuschüsse (34%).19% plädieren für den Ausstieg aus dem Euro und die Rückkehr zur D-Mark.Blick in die Zukunft84% sind der Meinung, dass extreme oder überdurchschnittliche Inflationsratenuns noch über Jahre begleiten werden.Weitere Ergebnisse sowie das komplette Studiendesign stehen zum Download aufmowebresearch.com/news (https://www.mowebresearch.com/de/news/) bereit.