Wirtschaft Esken glaubt nicht an schnellen Einsatz neuer Datenbrillen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ist pessimistisch, was den schnellen Einsatz neuer Datenbrillen im Alltag angeht. Esken verwies dabei auf bisherige Erfahrung mit derartiger Technologie.



Vielen Menschen sei das zu "spooky" gewesen. "Selbst denen, die eigentlich technikaffin sind, wie ich beispielsweise, die eben sagen nee, also so was muss jetzt nicht unbedingt sein", sagte Esken den Sendern RTL/ntv. Gleichzeitig räumte sie ein, dass technologische Entwicklungen immer "spannend und interessant" seien.