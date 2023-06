Allerdings ist der Rückgang im März mit revidierten 0,4 Prozent merklich geringer als zunächst ermittelt ausgefallen. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang von 1,2 Prozent festgestellt worden.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone haben zuletzt stagniert. Im April lagen sie auf dem Niveau des Vormonats, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

