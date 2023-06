Studie "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023" zeigt Umsetzungsdefizit beim Thema Nachhaltigkeit

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norderstedt (ots) - Obwohl das Thema Nachhaltigkeit bereits in neun von zehnUnternehmen einen hohen Stellenwert hat, verschiebt mehr als die Hälfte vonihnen das Erreichen einer CO2-Neutralität sowie den Aufbau einer klimaneutralenIT auf das nächste Jahrzehnt. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle "IT &Sustainability - Reifegradindex 2023". Für die Studie hat dasMarktforschungsunternehmen PAC im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions 150IT- und Business-Entscheider aus der Automobilindustrie, dem produzierendenGewerbe sowie dem Logistiksektor befragt."Der Green Deal der EU fordert von Unternehmen, sozial und ökologischverantwortlich zu handeln. Auch der industrielle Mittelstand kommt am ThemaNachhaltigkeit nicht mehr vorbei", sagt Stephanie Hackenholt, Product OwnerCustomer Sustainability bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Und klar istauch, dass es ohne digitale Technologien, mit deren Hilfe die notwendigenMaßnahmen unterstützt und beschleunigt werden, nicht gehen wird", soNachhaltigkeits-Expertin Hackenholt weiter. Doch wo stehen Industrie undLogistik aktuell? Um dies zu erfahren, haben LHIND und PAC den "IT &Sustainability - Reifegradindex 2023" (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/studien/pac-it-sustainability-reifegradindex-2023) aufgelegt, der indiesem Jahr auf einer Skala von "0" (unreif) bis "10" (reif) einen Wert von 6,3erreicht.Was auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht, stimmt bei einerBetrachtung der Teilindizes schon nachdenklicher. So zeigt die Befragung, dassdas Thema Nachhaltigkeit mit einem Wert von 7,4 beim Teilindex "Stellenwert"zwar bereits eine hohe Bedeutung in den Unternehmen genießt, gleichzeitig dieUmsetzung - gemessen im Teilindex "Strategie" - mit einem Wert von 4,6 aberdahinter zurückbleibt. So strebt die Hälfte der Befragten (54 Prozent) dieCO2-Neutralität für das eigene Unternehmen bis 2040 an, 35 Prozent peilen diesesZiel erst nach 2040 an. Um ihr Unternehmen klimaneutral aufzustellen, brauchenviele Unternehmen also mehr Zeit, als sie es sich selbst wünschen.Viele Unternehmen verharren beim Thema Nachhaltigkeit im Ungefähren"Es zeigt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen der generellen Entscheidungfür nachhaltiges Wirtschaften und der Umsetzung klar definierter Ziele", soLHIND-Beraterin Hackenholt. Nur vier von zehn Unternehmen haben bereitsNachhaltigkeitsziele verabschiedet, deren Erreichung mit konkreten Kennzahlengemessen werden soll. Der Rest arbeitet strategisch noch im Ungefähren oderbefindet sich in der Planungsphase.Das Umsetzungsdefizit verwundert, da bereits neun von zehn Befragten die Anfang