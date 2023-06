Arçelik recycelt 192 Millionen PET-Flaschen und feiert den Tag der Umwelt

ISTANBUL, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Arçelik, einer der führenden Haushaltsgerätehersteller in Europa, gibt einen bedeutenden Meilenstein in seinem kontinuierlichen Einsatz für Nachhaltigkeit bekannt. Durch seine innovativen Ansätze hat das Unternehmen allein im Jahr 2022 insgesamt 13.207 Tonnen recycelten Kunststoff für die Herstellung seiner Geräte verwendet.

Das Unternehmen hat durch erfolgreiches Recycling in den Jahren von 2017 bis 2022 192 Millionen Plastikflaschen davor bewahrt, auf Mülldeponien zu landen. Durch den Einsatz von recycelten PET-Flaschen hat das Unternehmen seine Produkte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wäschetrockner und Klimaanlagen mit Nachhaltigkeit und cleverem Ressourceneinsatz hergestellt.

Die Bemühungen von Arçelik, weniger Plastik zu verwenden, gehen auch über das Recycling von alten PET-Flaschen hinaus: Das Unternehmen hat mit bekannten Marken wie Beko und Grundig ein robustes Kreislaufmodell entwickelt, welches das Recycling noch anderer Formen von Kunststoff umfasst, hierzu gehören industrielle Fischernetze und Schnüre. Diese recycelten Materialien werden in die Kunststoffkomponenten von Öfen, Spülmaschinen und Waschmaschinen verbautt, wodurch die Entstehung von Plastikabfall weiter reduziert wird. Seit 2020 wurden in diesen Produkten 26 Tonnen recycelte Fischernetze und 563 Tonnen recycelte Industrieschnüre verwendet.

Von 2014 bis 2022 hat Arçelik sein Engagement für Nachhaltigkeit durch das Recycling von 1,7 Millionen Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) in modernsten Recyclinganlagen unter Beweis gestellt. Durch die Förderung des Austauschs älterer, ineffizienter Geräte durch neuere, effizientere Produkte kann Arçelik zu noch größeren Wasser- und Energieeinsparungen in den Haushalten beitragen. Darüber hinaus ist es Arçelik durch das Recycling von WEEE möglich, einen geschlossenen Kreislauf zu bilden, da Abfälle von einem Gerät zur Herstellung eines anderen genutzt werden, wie zum Beispiel bei der Verwendung von Besteckkörben von Arçeliks eigenen Produkten bei der Herstellung von Lüfterteilen für Geschirrspüler.