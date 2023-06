Blockbuster-Medikamente gegen den Krebs: Diese drei Aktien "to the moon"?

Morningstar-Chefstratege für den US-Markt, David Sekera, sieht in einer Methode zur Krebsfrüherkennung eine der größten Marktchancen im gesamten Gesundheitssektor, sagt er in einem Morningstar-Interview. Bisher wird Krebs nämlich oft erst erkannt, wenn schon erste Symptome auftreten. Dank einer neuen Technologie, der sogenannten Flüssigbiopsie, könnte sich das bald ändern: Mit nur einer Blutabnahme ließen sich Krebsarten erkennen, sagt Sekera. Ihm zufolge könnte der Markt für Krebsvorsorgeuntersuchungen in den nächsten zehn Jahren bis zu 15 Milliarden US-Dollar wert sein.

Ein interessanter Titel aus diesem Sektor ist seiner Meinung nach Illumina. Das Unternehmen macht Krebs-Screening über einen sogenannten Galerietest, der bis zu 50 Krebsarten erkennen soll. Er rechnet damit, dass dieser Test in den Jahren 2024 oder 2025 in den USA und auch global zugelassen wird. Aktuell ist die Aktie seiner Meinung nach unterbewertet: Morningstar bewertet sie mit vier Sternen. Der Titel notiert bei 194 Euro, hat in den vergangenen drei Monaten allerdings rund sechs Prozent verloren. Das könnte daran liegen, dass Illumnia einen Konkurrenten aufgekauft hat, es nun aber kartellrechtliche Fragen gibt.