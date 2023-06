KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Erholungsrally des Geschäftsklimas unterbrochen

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima sinkt im Mai nach sechs Anstiegen in Folge

- Geschäftserwartungen trüben sich deutlich ein, Lageurteile tendieren seitwärts

- Absatzpreiserwartungen setzen ihren Abwärtstrend fort



Das Geschäftsklima der kleinen und mittelständischen Unternehmen ist im Mai zum

ersten Mal nach sechs Anstiegen in Folge wieder gesunken. Nachdem es im April

schon fast wieder den durch die Nulllinie markierten historischen

Durchschnittswert erreichte, ist es nun um 3,3 Zähler auf -6,3 Saldenpunkte

zurückgegangen, wie das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Treiber des

Rückgangs ist eine Eintrübung der Geschäftserwartungen: Sie geben deutlich um

6,1 Zähler auf -14,0 Saldenpunkte nach. Die Geschäftslageurteile bleiben dagegen

auf einem in etwa durchschnittlichen Niveau (-0,1 Zähler auf 2,0 Saldenpunkte).