Die Proben von fünf weiteren Bohrlöchern auf dem Strom Kupfer Projekt auf Somerset Island in Nunavut haben in der Zone 4100N erneut dicke Abschnitte mit oberflächennahen Kupfersulfiden mit Gehalten von bis zu 7 % Kupfer geliefert! Wie American West Metals Limited (ASX: AW1; FRA: R84; OTCQB: AWMLF) mitteilt, bestätigen die Ergebnisse die bisherigen visuellen Schätzungen oder übertreffen diese zum Teil sogar. Immer deutlicher zeichnet sich auf dem Storm-Projekt eine hochgradige, kontinuierliche, oberflächennahe Kupfermineralisierung ab, die im Tagebau abgebaut werden könnte.

Die Testarbeiten zur Aufbereitung für einen möglichen Direktverladebetrieb (DSO) laufen. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Bisher konnten die horizontal verlaufenden Kupferschichten in der Zone 4100N auf einer Länge von einem Kilometer und auf einer Breite von rund 400 Metern bestätigt werden. Die Mineralisierung ist in Streichrichtung nach Osten und Westen offen.



Abbildung 1: Draufsicht auf die Zone 4100N, die den interpretierten Fußabdruck der Kupfermineralisierung (definiert durch historische Bohrungen und EM), historische und aktuelle Bohrungen zeigt und die regionale Geologie überlagert.



Abbildung 2: Orthografische 3D-Ansicht der Zone 4100N, Projekt Storm, mit Darstellung der Bohrungen (historisch, im Jahr 2023 abgeschlossen und für 2023 geplant) und der interpretierten >1%-Mineralisierungshülle, die in den Bohrungen definiert wurde.

- Bohrloch SR23-02 durchteufte 29m @ 1,1% Cu ab 59,4m, einschließlich 9,2m @ 2,2% Cu ab 71,6m, einschließlich 1,5 m @ 5,1 % Cu ab 79,3 m

- Bohrloch SR23-03 lieferte 67,1m @ 1,1% Cu ab 54,9m, einschließlich 4,6m @ 2,6% Cu ab 64m, und 9,1 m @ 2,5 % Cu ab 79,3 m, einschließlich 1,5 m @ 7,1 % Cu ab 82,3 m und 4,6m @ 2% Cu ab 97,5m.

- Bohrloch SR23-04 durchteufte 6,1m @ 1,1% Cu ab 50,3m, und 19,8m @ 1,1% Cu ab 77,7m, einschließlich 3,1m @ 4% Cu ab 94,5 m.

- Bohrloch SR23-05 hat folgendes durchteuft: 21,3m @ 1% Cu aus 41,2m, einschließlich 3,1m @ 2,5% Cu ab 45,7m.

- Bohrloch SR23-06 durchteufte 7,6 m @ 1,1 % Cu ab 53,3 m, einschließlich 3,1m @ 2% Cu ab 54,9m, und 6,1 m @ 1,2 % Cu ab 82,3 m, einschließlich 3,1 m @ 2,2 % Cu ab 82,3 m.

Dave O'Neill, Managing Director von American West Metals, kommentierte: „Die zweite Serie von Untersuchungsergebnissen für die Bohrungen in der Zone 4100N hat uns weiterhin beeindruckt und weitere mächtige Abschnitte mit Kupfermineralisierung in unmittelbarer Nähe der Oberfläche bestätigt. Mehrere hochgradige Untersuchungsergebnisse weisen auf das Vorhandensein weiterer halbmassiver und massiver Sulfid-Kupferzonen innerhalb des Erzkörpers hin, was unserer Meinung nach den Gesamtgehalt der Ressource erheblich steigern wird. Die Mineralisierung bei Storm zeigt schnell die Qualität und das Ausmaß dessen, von dem wir glauben, dass es eine erstklassige Möglichkeit für den Kupferabbau im Tagebau sein wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Updates zu den Bohrungen und anderen Explorationsaktivitäten zu geben."

Fazit: Die Bohrungen auf 4100N könnten für American West kaum besser laufen. Jede Bohrung ist ein Treffer und alle bis dato vorliegenden Bohrergebnisse belegen beständige Kupfergehalte und die hervorragende seitliche Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung. Darüber hinaus gibt es große Mengen an zusammenhängender Kupfermineralisierung (<1% Cu) außerhalb der stärkeren Mineralisierungszonen. Die Daten fließen in das künftige Ressourcenmodell von 4100N ein, das dadurch beständig an Größe und Sicherheit gewinnt. American West plant darüber hinaus in Kürze Bohrungen in den benachbarten Zonen 2200N und 2750N, wo im Jahr 2022 hochgradige Kupfersulfide in Oberflächennähe gefunden wurden, darunter 41m @ 4,18% Cu ab 38m in ST22-05.

