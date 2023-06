Katrin Teichert ist neue Geschäftsführerin von APCOA PARKING Deutschland

Stuttgart (ots) -



- Ernennung erfolgte mit Wirkung zum 1. Mai 2023

- Teichert überzeugt durch langjährige Erfahrung im Mobilitäts-Sektor



APCOA PARKING Deutschland (APCOA) hat seit dem 1. Mai 2023 eine neue

Geschäftsführerin: Katrin Teichert wird gemeinsam mit ihrem Führungsteam APCOA

in allen Unternehmensbereichen Parken, Charging, Technologie und Urban Solutions

weiterentwickeln und damit die eingeschlagene Wachstums- und

Innovationsstrategie mit neuen Impulsen vorantreiben. Sie bringt 25 Jahre

Erfahrung als Führungskraft in der Automobil-, Mobilitäts- und Servicebranche

mit.





Zuletzt baute Katrin Teichert erfolgreich das internationale B2B-Geschäft in derMobivia Gruppe auf und entwickelte gemeinsam mit ihren Teams in denverschiedenen Ländern neue Geschäftsfelder und Services. Sie verfügt überumfangreiche Erfahrungen in der Geschäftsführung, Business Development und inder Konzeption neuer Geschäftsmodelle.Im Laufe Ihres Berufslebens war sie in verschiedenen General ManagementPositionen, u.a. bei MOBIVIA, ATU, Hertz Autovermietung und General MotorsEurope, tätig.Ein Pressebild stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen undbietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement inInnenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganzDeutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im BereichParkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit derkostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden einesichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt,braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolleZeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denendas Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwaPartner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus alsUmschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auchals Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleineServicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitereAnwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neueTechnologie und Dienstleistungen.