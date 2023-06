Suisse Public 2023 mit neuem Fokusbereich für Arbeitssicherheit und gesundes Arbeiten (FOTO)

Bern (ots) - Branchenexperten präsentieren innovative Lösungen und Produkte zur

Förderung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung am 6. und 7. Juni in Bern



Die Suisse Public, die führende Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und

Verwaltungen, setzt in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich

Arbeitssicherheit. Am Dienstag, den 6. Juni und Mittwoch, den 7. Juni 2023, wird

der neue Messebereich "Arbeitssicherheit" in Halle 1.2 öffnen.