Prinz Harry macht Boulevardpresse schwere Vorwürfe

LONDON (dpa-AFX) - In einer schriftlichen Zeugenaussage hat Prinz Harry der britischen Boulevardpresse schwere Vorwürfe gemacht. Dass er mit Ehefrau Herzogin Meghan und dem gemeinsamen Sohn Archie in die USA zog, sei "zu einem großen Teil (...) auf das ständige Eindringen, die Anstiftung zu Hass und Belästigung durch die Boulevardpresse in jeden Aspekt unseres Privatlebens zurückzuführen, was verheerende Auswirkungen hatte", heißt es in dem Dokument, das der High Court in London am Dienstag veröffentlichte. "Wir waren auch sehr besorgt um die Sicherheit unseres Sohnes."

Harry sagt seit Dienstag unter Eid aus und wurde vom Anwalt des Verlags Mirror Group Newspapers (MGN) ins Kreuzverhör genommen - als erster Royal seit mehr als 130 Jahren. "Ich stand die meiste Zeit meines Lebens unter Beobachtung der Presse", sagte der 38-Jährige.