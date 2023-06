Medaro Mining beginnt mit Phase-2-Explorationsarbeiten in Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Quebec

6. Juni 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA, OTC: MEDAF, FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Explorationsarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Val-d‘Or in der kanadischen Provinz Quebec begonnen hat. Im Rahmen der von Medaro im Jahr 2022 durchgeführten Phase-1-Arbeiten wurden Lithiumanomalien identifiziert, die auf einen Abschnitt hinweisen, der sich weiter in Richtung Osten und des nördlichen Teils des Konzessionsgebiets erstreckt. Das aktuelle Arbeitsprogramm wird das Bodenraster von 2022 im nördlichen Schürfrechteblock (Abb. 1) in Richtung Osten und Norden und im südlichen Schürfrechteblock (Abb. 2) in Ost-West-Richtung erweitern. Das Ziel der Bodenuntersuchung ist die Identifizierung neuer Lithiumziele für anschließende Schürfgrabungen und Bohrungen.

Abb. 1: Erweiterung des Bodenrasters bei Darlin North

Michael Mulberry, CEO von Medaro, sagte: „Wir freuen uns, die Explorationsarbeiten in unserem Lithiumkonzessionsgebiet Darlin fortzusetzen, das wir für ein äußerst vielversprechendes Lithiumprojekt in einer günstigen Bergbaurechtsprechung halten. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Konzessionsgebiet Darlin das Potenzial aufweist, eine bedeutsame Lithiumpegmatitmineralisierung zu beherbergen, die mit regionalen Strukturen und Intrusionen in Zusammenhang steht.“

Alle Proben von diesem Programm werden unter Anwendung bewährter Verfahren in Säcke verpackt und gekennzeichnet und unter Anwendung des Laborcodes Ultratrace 7 zur Probenaufbereitung und -analyse an Activation Laboratories („ACTLABS“) in Ancaster in Ontario geliefert.

Abb. 2: Erweiterung des Bodenrasters bei Darlin South

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Darlin besteht aus 37 Abbauschürfrechten mit einer Größe von etwa 2.133 ha in den Gemeinden Darlin und Chabert, etwa 80 km südwestlich der Stadt Valdor. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem aktiven Hartgestein-Lithiumpegmatit-Gebiet. In der Region Abitibi gibt es mehrere historische und zurzeit aktive Lithium- und Molybdänprojekte/-minen. Im Jahr 2022 schloss das Unternehmen ein Arbeitsprogramm ab, das geophysikalische Flugvermessungen und Bodenuntersuchungen, Boden- und Gesteinsprobennahmen sowie Diamantbohrungen umfasste.