Ausgezeichnet toom.de ist Bester Online-Shop / DEUTSCHLAND TEST zeichnet toom erneut mit dem Prädikat "Bester Online-Shop" unter den Baumärkten aus (FOTO)

Köln (ots) - Zum wiederholten Mal ausgezeichnet: Der toom Online-Shop kommt bei

Kund:innen laut einer aktuelle Umfrage von DEUTSCHLAND TEST sehr gut an und

erhält als Spitzenreiter unter den Baumärkten das Prädikat "Bester Online-Shop".



Gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus Service-Value stellte

DEUTSCHLAND TEST in einer bundesweit durchgeführten Online-Umfrage über 2.300

Online-Shops aus mehr als 170 Branchen auf den Prüfstand. Dabei wählten 835.000

Kund:innen, welche Online-Shops besonders beliebt sind. Im Bereich

"Do-it-yourself (mit Niederlassung)" erhielt toom aufgrund der vermehrten

Kund:innenwertung "sehr zufrieden" das Prädikat "Bester Online-Shop". Damit

steht toom an der Branchen-Spitze des Online-Handels. "Im stationären Markt wie

in unserem Online-Shop bieten wir unseren Kund:innen ein echtes Einkauferlebnis

mit einer großen Bandbreite unserer Services", erläutert Elisabeth Jansen, Head

of Digital Marketing & Customer Enablement bei toom. "Die Auszeichnung bestätigt

uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die steigenden Erwartungen an

unseren Online-Shop erfüllen. Doch an Stillstand ist nicht zu denken", so

Jansenweiter.