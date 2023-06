Düsseldorf (ots) -



- Globale Arbeitsmarktstudie Talent Trends 2023 der PageGroup mit mehr als

70.000 Teilnehmenden verdeutlicht alarmierenden Wandel in Bezug auf

Anforderungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmer:innen

- 82 Prozent aller Arbeitnehmenden sind offen für einen neuen Job

- Persönliches Wohlbefinden steht heute über Karriereerfolg und Gehalt



Der tiefgreifendste Wandel der Arbeitskultur seit dem Aufkommen des Internets -

so lässt sich die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt zusammenfassen, wenn man

die Ergebnisse der globalen Talent Trends-Studie 2023 der PageGroup betrachtet.

Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von mehr als 69.500 Kund:innen und

Bewerbenden weltweit, von denen über 28.000 aus Europa und 2.259 aus Deutschland

stammen. Insgesamt wurde die Studie zwischen November 2022 und Mitte Januar 2023

in 37 Märkten durchgeführt und liefert als eine der größten globalen Studien

wichtige Erkenntnisse für den Arbeitsmarkt der Zukunft.





Loyalität ist an klare Bedingungen geknüpft" Die Trends am globalen Arbeitsmarkt sind auch in Deutschland deutlichspürbar", so Nicholas Kirk, CEO der PageGroup. "Jede Region hat in den letztenJahren über alle Altersgruppen, Märkte und Branchen hinweg einen transformativenWandel erlebt." Die Studie zeigt die wichtigsten Arbeitsmarkttrends undVeränderungen in den Einstellungen und Motivationen von Arbeitnehmenden in ganzEuropa, einschließlich Deutschland, auf. "Die Ergebnisse führen zu dramatischenSchlussfolgerungen. Wir erleben einen tiefgreifenden Wandel hinsichtlichBedürfnissen und Anforderungen. Dadurch hat sich die Beziehung der Menschen zuihrem Arbeitsplatz allgemein verändert. Die Vereinbarkeit von Berufs- undPrivatleben, ein wettbewerbsfähiges Gehalt und gute Aufstiegsmöglichkeiten sindnicht mehr verhandelbar, und die Fachkräfte sind bereit, ihre derzeitige Stellezu verlassen, um sich diese Vorteile zu sichern", ergänzt Kirk.Das heißt, die Offenheit der Arbeitnehmenden in Deutschland für einen Wechselliegt nicht unbedingt daran, dass sie mit ihrem Arbeitsplatz grundsätzlichunzufrieden sind. Immerhin ist die Hälfte der Befragten mit ihren Aufgabenzufrieden (29 Prozent sind unzufrieden) und 64 Prozent haben an ihrem Gehaltnichts auszusetzen. Während das Gehalt beim Job(neu)einstieg immer noch einegroße Rolle spielt, sind es im Verlauf andere Kriterien, wie die Möglichkeitsich weiterzuentwickeln, wichtige Erfahrungen zu sammeln und neue Fähigkeitenaufzubauen. Hinzu kommt ein immer stärkerer Wunsch nach einer effektivenWork-Life-Balance auf Mitarbeitenden-Seite. Entsprechend ist die Mehrheit (82Prozent) dazu bereit, den aktuellen Arbeitsplatz aufzugeben, wenn andernorts