ARway.ai gratuliert Apple zu seinem branchenführenden Augmented-Reality-Headset „Apple Vision Pro“

Toronto (Ontario, Kanada), 6. Juni 2023 / IRW-Press / - ARway.ai („ARway“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ARWY) (OTC: ARWYF) (FWB: E65) ist eine KI-gestützte Augmented-Reality-Erlebnisplattform mit einer revolutionären Lösung für räumliche Datenverarbeitung ohne Code und Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking mit Zentimeterpräzision ermöglicht wird, und gratuliert Apple zur Veröffentlichung seines Apple Vision Pro-Headsets. ARway bietet zurzeit Softwarelösungen, die mit anderen AR-Headsets wie Magic Leap 2 und HoloLens 2 kompatibel sind, und beabsichtigt, seine bahnbrechende Indoor-Navigation und 3D-Technologie mit dem Apple-Ökosystem zu vertreiben. Es ist davon auszugehen, dass die Einführung von „Apple Vision Pro“ der Augmented-Reality-Branche einen massiven Schub geben wird und der Technologie von ARway eine große neue Marktchance eröffnet. ARway ist ein Anbieter der Softwarelösung für Apple Vision Pro.

ARway lobt Apple für den Einstieg in die Produktion des zurzeit branchenführenden Headsets für erweiterte Realität, das eine beträchtliche räumliche Datenverarbeitungsleistung, Ergonomie und eine verbesserte Benutzererfahrung bietet. Das visionOS-Betriebssystem von Apple unterstützt nativ die Unity 3D-Engine und RealityKit (vormals ARkit), wodurch ARway seine Technologie nahtlos über bestehende und neue Anwendungen in iOS verbreiten kann.

Laut Statista verzeichnete Apple im ersten Quartal 2023 einen Anteil von 20,5 % am globalen Smartphone-Markt. Da Apple ein führender Anbieter von Smartphones ist, ist davon auszugehen, dass Apple Vision Pro ein branchenführendes AR-Headset mit technologischen Durchbrüchen als „allererster tragbarer räumlicher Computer“ sein wird. ARway funktioniert zurzeit am besten auf iOS-Geräten und wird sich nahtlos in das Ökosystem von Apple integrieren.

Evan Gappelberg, CEO von ARway, sagte: „Heute ist der Beginn einer neuen Ära in der Datenverarbeitungs- und Computer Vision-Technologie. Erweiterte Realität ist bereits auf dem Weg zum Mainstream, doch mit der Vision Pro-Brille von Apple hat sich das Wertangebot von AR beträchtlich erhöht. Mit unserer AR-Plattform ohne Code und Hardware sind wir davon überzeugt, dass Arway die Killeranwendung für Unternehmen ist.“ Er sagte außerdem: „Vor Apple Vision Pro hatten wir bereits Dutzende von Pilotprojekten und Anwendungsfällen, doch nun, mit Vision Pro, gehen wir davon aus, dass unser Geschäft zu neuen Höhenflügen ansetzen wird.“