JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Er werte die personellen Veränderungen in der Führungsmannschaft des Versicherers positiv, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese deuteten auch auf eine strategische Neuausrichtung hin./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 08:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 09:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

