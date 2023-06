SCHWEIZER TECHNOLOGIE VON WINTRADO EROBERT DEN DEVISENMARKT

Luzern, Schweiz (ots/PRNewswire) - Wintrado Technologies, ein führender

Schweizer Anbieter von Finanzsoftware mit Sitz in Luzern, hat sich durch die

Entwicklung innovativer B2B-Softwarelösungen für den globalen Finanzmarkt mit

Schweizer Label einen Namen gemacht. Seit seiner Gründung im Unternehmen 2017

hat das Unternehmen seine Präsenz in fünf Ländern ausgebaut und ein

beeindruckendes Sortiment an Softwarelösungen entwickelt.



Die erste entwickelte Plattform, Wintrado NEO, ist eine einfach zu bedienende,

aber dennoch unterhaltsame Handelsplattform, die sich ideal für

Handelsakademien, Anfänger beim Devisenhandel und Gamer eignet. Aufgrund seiner

Funktionalität und Zuverlässigkeit hat Wintrado NEO bereits kurz nach seiner

Einführung eine führende Position auf dem Markt für Brokerage-Software erreicht.