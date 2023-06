Veeva Business Consulting expandiert mit neuen FuE-Services

BARCELONA, Spanien, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Veeva R&D and Quality Summit 2023, Europa -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Ausweitung seiner Beratungsdienste bekannt, die Unternehmen der Biowissenschaften dabei helfen sollen, den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung schneller und effizienter zu gestalten. Veeva R&D Business Consulting wird eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um einzigartige Branchendaten zu nutzen, neue digitale Betriebsmodelle zu entwickeln und den Einsatz von Technologie in den Bereichen Klinische Erprobung, Regulierung und Sicherheit zu optimieren.

„Veeva R&D Business Consulting verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Biowissenschaften und Produkte, um Biopharmaunternehmen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu unterstützen", so Dan Rizzo, Vice President von Veeva Business Consulting. „Die Kombination von Veeva-Produktwissen, einzigartigen Daten und bewährten Praktiken der Branche wird unseren Kunden helfen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Entwicklung neuer Therapien zu beschleunigen."

Veeva R&D Business Consulting wird Prozess- und Betriebsmodelldesign, Datenverwaltung und Dienstleistungen im Bereich Änderungsmanagement sowie wie die Optimierung der Veeva Development Cloud bereitstellen. Diese Angebote ergänzen die Investitionen der Kunden in Software und werden die Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern bei der Planung und Durchführung kritischer Umgestaltungsbemühungen verbessern.

Veeva R&D Business Consulting unterstützt bereits klinische, regulatorische und sicherheitsrelevante Initiativen bei globalen biopharmazeutischen Unternehmen. Mehr über Veeva R&D Business Consulting erfahren Sie auf veeva.com/eu/businessconsulting.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Veeva engagiert sich für Innovation, Produktqualität sowie Kundenerfolg und verfügt über mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, darunter Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, miteinander zu vereinbaren. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2023, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 37 und 38), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, offengelegt werden.

