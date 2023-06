SKE und Huawei / Value Added Partnership (FOTO)

Steyregg, Österreich (ots) - SKE und Huawei



Value Added Partnership SKE ist Huawei Value Added Partner. Von Österreich aus

versorgt SKE 16 Länder - Albanien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, Irland,

Kosovo, Kroatien, Nordmazedonien, Moldawien, Montenegro, Österreich, Rumänien,

Serbien, Slowenien, UK und Zypern - mit smarten Solar-Produkten von Huawei.

Gegründet im Jahr 2008 zählt SKE zu den führenden Unternehmen am europäischen

Solar-Markt.



Huawei, ein global führender Anbieter von Solartechnologie, Informations- und

Kommunikationstechnologie-Infrastruktur und smarten Devices, beschäftigt rund

200.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern aktiv. Die Lösungen von Huawei

FusionSolar sorgen für hocheffiziente, sichere und zuverlässige Solarkraftwerke.





SKE in Österreich und EuropaSKE übernimmt für Huawei FusionSolar alle Sales-, Service- undSupport-Aktivitäten in Österreich und den SKE-Ländern. Der PV-Spezialistunterstützt Kunden europaweit in Vertrieb, Logistik, Schulung, Zertifizierungund mit technischem Support zu allen Huawei Photovoltaik-Produkten. DieSKE-Akademie macht Teilnehmer zu kompetenten Ansprechpartnern, von der Planungbis zur Installation von Huawei FusionSolar-Lösungen. "SKE punktet in derPV-Branche durch Eigeninitiative und Fachkompetenz bei derFachkräfteentwicklung. Wir gehen aktiv auf Elektriker, Installateure,PV-Händler, Anlagenplaner und deren Mitarbeiter zu und trainieren, prüfen undzertifizieren jeden Teilnehmer unserer SKE-Akademie. In hundertenHands-on-Practice-Trainings und Roadshows, die wir in 16 Ländern Europasanbieten, vermitteln wir tausenden Absolventen Wissen von Experten für Experten.Die Benefits für jeden SKE-Partner liegen auf der Hand. Sie erhalten fundiertesKnow-how und neueste Informationen. Um als SKE-Partner gelistet zu sein bedarfes ausnahmslos einer erfolgreich abgelegten Prüfung", bekräftigt Stefan Eder,CEO von SKE.Hands on Practice Training für Huawei FusionSolarDas Hands on Practice Expertentraining von SKE ist der wesentliche Bestandteil,um als SKE-Partner zertifiziert und gelistet zu werden. Die Schulung findetentweder im SKE-Headquarter in Steyregg oder vor Ort in den SKE-Regionen statt.Jedes Training besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.SKE-Partner zählen zu den besten. Alle aktuellen Termine zu den SKE Hands onPractice Trainings sind online auf http://www.ske-solar.com .Roadshow - europaweit on TourDie Roadshow-Trucks von SKE sind das ganze Jahr europaweit unterwegs. Vor Ort,bei Großhändlern und Installateuren präsentiert SKE das Huawei FusionSolar