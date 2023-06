Die IPH Handelsimmobilien verstärkt sich mit Stefan Schußmann

Die IPH Handelsimmobilien verstärkt sich am Standort München mit Stefan Schußmann als neuem Director Retail Real Estate Consulting and Development. In dieser Position berät er ab 1. Juni 2023 Investoren, Vermieter sowie Nutzer bei Fragen rund um Vermietung, Positionierungskonzepte sowie Projekt- und Bestandsentwicklung. Die IPH Handelsimmobilien bietet als Teil der IPH-Gruppe im Verbund mit der BBE Handelsberatung und elaboratum eine bundesweit einzigartige Leistungspalette aus Konzeption, Beratung und Umsetzung bei Vermietung, Transaktionen, Entwicklung und Positionierung von Handelsflächen.

Stefan Schußmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handelsimmobilienbranche. Seit 1998 war er bei der ECE tätig, zuletzt als Leasing Manager Central Tenant Management, mit Schwerpunkt Fashion. Zuvor fokussierte er sich schwerpunktmäßig auf die Bereiche Food, Leisure & Placemaking. Im Rahmen seiner umfangreichen Neuvermietungen trug er Budgetverantwortung für die Mietertragsrechnung u.a. für Top-Immobilien wie das Milaneo Stuttgart, das Forum Mittelrhein Koblenz sowie die Stadtgalerie Schweinfurt. Hier konnte er ein breites Netzwerk und ausgezeichnete Marktkenntnisse aufbauen. Seine Karriere begann er 1992 beim führenden Einzelhändler und Warenhausbetreiber Breuninger als Immobilienmanager in Stuttgart.

Stefan Schußmann kommentiert: „Die unabhängige, interdisziplinäre Perspektive von IPH ermöglicht verschiedensten Stakeholdern bei unterschiedlichen Projekten und Assets konkreten Mehrwert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Erfolgsstory weiterzuführen.“

„Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung sowohl auf Händler- als auch auf Investorenseite bringt Stefan Schußmann ungemein wertvolle Impulse ins Team. Gerade im heutigen Marktumfeld mit den vielfältigen Herausforderungen, aber eben auch großen Chancen braucht es vielfältige Expertise über verschiedene Marktzyklen hinweg. Das erlaubt die so wichtige nüchterne Analyse und den Blick über den Tellerrand. Genau das bieten wir unseren Kunden mit Spezialisten wie Stefan Schußmann aus einer Hand“, ergänzt Lars Jähnichen, Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien.