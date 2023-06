Produkte von Else sind jetzt in allen 50 US-Bundesstaaten erhältlich; Angebot an Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung wird landesweit erweitert

- Else Nutrition ist jetzt eine nationale Marke, die in über 10.000 Geschäften in mehr als 3.000 Städten in den USA erhältlich ist

- Erhältlich in über 2.500 Geschäften in ganz Kanada

VANCOUVER, BC, 6. Juni 2023 / IRW-Press / – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine revolutionären Produkte nun in mehr als 10.000 Geschäften in den Vereinigten Staaten erhältlich sind, was seine Position als führende Marke für pflanzliche Baby- und Kindernahrung auf dem nordamerikanischen Markt festigt.

Die Expansion in mehr als 10.000 Läden in den Vereinigten Staaten ist ein bedeutender Meilenstein für Else Nutrition und spiegelt die steigende Nachfrage nach seinen Produkten seitens gesundheitsbewusster Eltern wider. Zusammen mit den 2.500 Geschäften in Kanada sind die Produkte von Else Nutrition nun in mehr als 12.500 Ladengeschäften in Nordamerika erhältlich.

Das Wachstum von Else Nutrition geht über die bloße Verfügbarkeit in einigen wenigen Regionen hinaus. Die Produkte der Marke sind nun in allen 50 Bundesstaaten erhältlich und sprechen damit Familien im ganzen Land an. Darüber hinaus ist Else Nutrition in mehr als 3.000 Städten vertreten, sodass Eltern aus vielfältigen Gemeinden, die auf der Suche nach pflanzlicher Vollwerternährung für ihre Kinder sind, Zugang haben.

„Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das Vertrauen und die Unterstützung, die uns Familien in ganz Nordamerika entgegengebracht haben“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Wir sind unglaublich stolz darauf, eine pflanzliche Alternative anbieten zu können, die nicht nur die Ernährungsbedürfnisse von heranwachsenden Kindern erfüllt, sondern auch ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützt. Mit unserer erweiterten Präsenz in mehr als 10.000 Geschäften in den Vereinigten Staaten und unserem kontinuierlichen Wachstum in Kanada sind wir gut aufgestellt, um unsere Mission fortzusetzen, unseren Kindern eine gesündere und nachhaltigere Ernährung zu bieten.“