Fingerprint führt Smart Signals zur Bekämpfung und Verhinderung von Betrug ein

CHICAGO, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Fingerprint, die weltweit präziseste Plattform für Geräteintelligenz, gab heute die Einführung von Fingerprint Pro Plus bekannt, das die neueste Innovation des Unternehmens, Smart Signalsenthält. Diese neuen Funktionen liefern verwertbare Informationen in Echtzeit auf der Grundlage der Browser- und Geräteidentifikationssignale von Fingerprint und werden von mehr als 6.000 Unternehmen zur Betrugsbekämpfung und -prävention eingesetzt.

„Smart Signals stellt den Beginn einer aufregenden neuen Ära für Fingerprint dar. Sie versetzen Unternehmen in die Lage, smarte, datengesteuerte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitinformationen zu treffen, um immer raffinierter werdenden Betrug zu verhindern und gleichzeitig eine positive Erfahrung für vertrauenswürdige Nutzer zu bieten", so Dan Pinto, CEO und Mitbegründer von Fingerprint. „Allein im letzten Monat identifizierte Fingerprint 4,3 Millionen bösartige Bots, 14 Millionen Nutzer, die im Inkognito-Modus surfen, und 21 Millionen Nutzer, die mit einem VPN surfen."

Betrüger suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, um ihre Identität zu verschleiern. Das bedeutet, dass die Plattformen und Entscheidungsmaschinen, die Unternehmen zur Verhinderung von Missbrauch einsetzen, smarter sein müssen, um sich schnell an Veränderungen in der Browser- und Mobilanwendungstechnologie anzupassen. Fingerprint ist auf einzigartige Weise in der Lage, diese Betrüger zu identifizieren, indem es Smart Signals verwendet. Dies sind eine Reihe von Signalen, die in herkömmlichen Lösungen zur Betrugsprävention nicht zum Einsatz kommen und einen tieferen Einblick in anonyme Besucher ermöglichen. Smart Signals werden von Fingerprint in Verbindung mit der Besucheridentifizierung verwendet, um verwertbare Informationen zu erhalten, wenn ein Browser manipuliert wurde oder wenn ein VPN verwendet wird. Diese neue Funktion ist ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die zeitnahe und genaue Daten benötigen, um Betrüger zu bekämpfen und ihre Analysestrategien zu unterstützen.