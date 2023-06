Thailand feiert sensationelles Regenbogenphänomen mit der Kampagne "Pride for All" im Central World und will das Land zum weltweiten Pride-Reiseziel im Jahr 2028 machen

Bangkok (ots/PRNewswire) -



- Über 500 LGBTQIAN+ nehmen an einer Parade der Regenbogenfahnen teil - als

Symbol für Gleichheit, um Central World als einen Raum zu präsentieren, der

die Vielfalt begrüßt, alle Unterschiede akzeptiert und Gleichheit fördert.



Feiern Sie den Pride-Monat: Erleben Sie die Magie der farbenfrohen

Pride-Festivals hier in Thailand, mit denen die LGBTQIAN+-Community unterstützt

und gefeiert wird. Nehmen Sie an der "Spectacular Pride"-Parade im

Einkaufszentrum Central World teil - einem der Hauptveranstalter des

Pride-Festivals in Thailand, der gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der

Vereinten Nationen (UNDP) in Thailand, Partnern aus der Regierung und dem

Privatsektor unter der Leitung der Bangkok Metropolitan Administration, Galderma

Thailand, Muse by Metinee, Bangkok PRIDE und Tiffany's Show Pattaya Co., Ltd.

die große Feier von THAILAND'S PRIDE CELEBRATION 2023 - "PRIDE FOR ALL"

organisiert