PwC Strategy&-Studie IBAN-Prüfsysteme können das Vertrauen in Echtzeitüberweisungen erhöhen, sind aber keine Universallösung

Wien (ots) -



- Echtzeitüberweisungen werden in Europa beliebter, ziehen jedoch zugleich

Betrüger:innen an

- In Zukunft sollen Banken daher gemäß eines EU-Gesetzentwurfs vor jeder Zahlung

prüfen, ob IBAN und Name der Kontoinhaber:innen übereinstimmen

- Banken und Zahlungsdienstleister betrachten das Vorhaben differenziert



IBAN-Prüfsysteme können dazu beitragen, die Attraktivität von

Echtzeitüberweisungen innerhalb der EU zu erhöhen, indem sie insbesondere das

Vertrauen in die neue Zahlungsart stärken. Um Betrugsversuche effektiv zu

bekämpfen und Echtzeitüberweisungen europaweit zu größerer Akzeptanz zu

verhelfen, sollten sie jedoch um weitere Maßnahmen ergänzt werden. Eine mögliche

Standardisierung sollte dabei offen für bereits in einzelnen Ländern etablierte

Lösungen sein und auf effiziente Umsetzung zielen. Das geht aus der Studie

"IBAN-name check: Current developments and concepts" hervor, die Strategy&, die

globale Strategieberatung von PwC , gemeinsam mit der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB) , der Deutschen Bundesbank sowie der Euro Banking

Association (EBA) erstellt hat. Für die Studie wurden 17 Vertreter:innen

europäischer Banken, öffentlicher Institutionen sowie von Anbietern von

IBAN-Prüfsystemen befragt.