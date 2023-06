HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Nach einem dynamischen Start des US-Geschäfts des IT-Dienstleisters und Software-Entwicklers springe nun auch das Geschäft in Europa an, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich des "Stockpicker Summit", einer Investorenveranstaltung auf Mallorca. Dabei verwies sie nicht zuletzt auf die Übernahme der Targens GmbH, die im April abgeschlossen wurde./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 12:22 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 12:22 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GFT Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 28,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Nicole Winkler

Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m