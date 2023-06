GrapheneDx, General Graphene Corp und Sapphiros gehen eine strategische Partnerschaft ein, um auf Graphen basierende Biosensoren zu industrialisieren, die die Point-of-Care- und Verbraucherdiagnostik revolutionieren sollen

GrapheneDx ist ein Unternehmen für In-vitro-Diagnostik, das sich auf die Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten am Point-of-Care und im Verbraucherbereich konzentriert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Funktionalisierung von Graphen zur Herstellung von Graphen-Feldeffekttransistoren (GFETs), die als Biosensoren zum Nachweis von Krankheiten in biologischen Proben eingesetzt werden können. Graphen ist eine einatomige Kohlenstoffschicht, die für ihre beeindruckenden elektrischen Eigenschaften bekannt ist, die den Nachweis verschiedener Biomoleküle mit großer Genauigkeit ermöglichen. Die medizinischen Geräte von GrapheneDx sind so konzipiert, dass sie eine Genauigkeit in Laborqualität bieten, Ergebnisse in weniger als 5 Minuten liefern und so einfach sind, dass sie sowohl am Point-of-Care als auch von Patienten selbst ohne Aufsicht einer medizinischen Fachkraft* durchgeführt werden können. Die GFET-Plattform des Unternehmens ist äußerst vielseitig und zeigt ihre Leistungsfähigkeit bei einer Vielzahl von Krankheitszuständen (sexuell übertragbare Infektionen, Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen, Gehirnerschütterung und andere) und Probentypen (Stuhl, Urin, Abstriche, Blut usw.) mit geringer oder ohne Probenvorbereitung. Darüber hinaus ist die Plattform in der Lage, zahlreiche Analyten gleichzeitig mit einer einzigen Patientenprobe zu vervielfältigen. Die ersten Tests von GrapheneDx dienen der Diagnose von sexuell übertragbaren Infektionen, einschließlich Chlamydien und Gonorrhoe, unter Verwendung einer nicht-invasiven, leicht zu sammelnden Urinprobe.

„Diese strategische Partnerschaft hebt die Kernkompetenzen beider Partner hervor und wird es GrapheneDx ermöglichen, Patienten auf der ganzen Welt erschwingliche, genaue und zeitnahe Diagnostik anzubieten", sagte Mike Musgnug, CEO von GrapheneDx. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit General Graphene und Sapphiros, um unsere Technologie durch den Einsatz von erstklassigen Werkzeugen, Prozessen und Know-how schnell zu skalieren und zu vermarkten."