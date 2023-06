GeneTex lanciert PD-L1-Antikörper, der von MS Validated Antibodies GmbH für Immunhistochemie umfassend validiert wurde

Die Interaktion zwischen PD-L1 (CD274/B7-H1) und seinem Rezeptor programmed death-1 (PD-1-Rezeptor) ist nicht nur ein Forschungsschwerpunkt der Krebsimmuntherapie, sondern hat auch eine wichtige therapeutische Relevanz für viele solide Malignome. PD-L1 ist ein Immuncheckpoint-Inhibitor, der an PD-1 bindet, der von T-Zellen und anderen Effektoren exprimiert wird, um eine Überaktivierung und Autoimmunität des Immunsystems zu verhindern. Krebszellen nutzen dies aus und überexprimieren PD-L1, wodurch ein immunsuppressiver Zustand durch induzierten Zelltod von Anti-Tumor-T-Zellen entsteht. Durch die Messung der PD-L1-Expression der Tumorzellen lassen sich somit Krebserkrankungen identifizieren, die auf Anti-PD-L1/PD-1-Wirkstoffe ansprechen können. Angesichts der Bedeutung des PD-L1-Nachweises in Tumorproben von Patienten sowohl für die Prognose als auch für die Behandlung sind zuverlässige Reagenzien sowohl für die Forschung als auch für die klinische Entscheidungsfindung unerlässlich.

Immunhistochemie wird routinemäßig sowohl in akademischen als auch klinischen Umgebungen eingesetzt, um die PD-L1-Expression sowohl in normalen als auch in Krebsgeweben zu bestimmen. Der rekombinante monoklonale Antikörper (PD-L1-Antikörper [HL1041]) aus Kaninchen von GeneTex ist ein zitiertes, PD-L1-spezifisches, Knockout-validiertes Reagenz, das in drei Anwendungen (d. h. Western Blot, Immunzytochemie und IHC) eingesetzt werden kann. Um die IHC-Fähigkeiten dieses Antikörpers weiter zu evaluieren, nahm GeneTex die Unterstützung der MS Validated Antibodies GmbH (MSVA), ein Unternehmen mit nachweislicher Erfahrung in der IHC-Optimierung, das über 5000 Antikörper auf ihre Funktionalität in formalinfixierten IHC-Gewebezellen untersucht hat, in Anspruch. MSVA führte eine umfassende Analyse der Färbung des GeneTex-Antikörpers an Tumorproben und einer breiten Palette von normalen Geweben durch und verglich das Signal mit dem eines anderen gut etablierten PD-L1-Antikörpers (siehe Abbildung). Der GeneTex-Klon [HL1041] zeigte eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und Spezifität. Marco Sauter, CEO von MSVA, kommentierte: „Da die Formalinfixierung die Struktur und Zugänglichkeit vieler Epitope verändert, erfordert eine vertrauenswürdige Antikörpervalidierung für IHC unweigerlich die Analyse einer sehr breiten Palette formalinfixierter Gewebe. Unsere Analyse von mehr als 70 verschiedenen normalen Gewebetypen und einer breiten Palette verschiedener Krebsarten übertrifft die Anforderungen der Aufsichtsbehörden. Wir freuen uns, dass unser MSVA-Ansatz dabei helfen könnte, den PD-L1-Klon [HL1041] mit Bindungseigenschaften zu identifizieren, die mit den am weitesten verbreiteten PD-L1-Antikörpern auf dem Markt vergleichbar sind.“