Huawei, IUCN und globale Partner heben die neueste Technologie zum Schutz der Natur hervor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der 3 Tech4Nature-Gipfel fand am 50 Jahrestag

des Weltumwelttages statt



Anlässlich des 50. Jahrestages des Weltumwelttags werfen Huawei und die IUCN ein

Schlaglicht auf intelligenten Lösungen zur Unterstützung einer effektiven und

fairen Verwaltung und Führung von Naturschutzgebieten und Reservaten und die

wachsende Bedeutung von Technologie bei der Verfolgung bedrohter Arten und dem

Schutz ihrer natürlichen Lebensräume.



Huawei und die IUCN erläuterten eine Vision zur Nutzung digitaler Technologien

für Naturschutzgebiete und Reservate, die dabei helfen soll, einen Beitrag zu

den globalen Ziele für Biodiversität zu leisten. Auf dem Gipfel wurde das Smart

Protected Areas White Paper veröffentlicht, das gemeinsam von Huawei, IUCN China

und derChinesischen Akademie für Forstwirtschaft erarbeitet wurde und das

Konzept für den Aufbau intelligenter Naturschutzgebiete vermittelt, die auf den

Erfahrungen aus den chinesischen Naturschutzgebieten basieren.





Der Schlüssel zum Schutz der Tierwelt liegt darin, die Verbreitung, dasVerhalten sowie die jahreszeitlichen Entwicklungen der Arten und die Auswirkungvon menschlichen Aktivitäten auf ihre Verhaltensmuster zu verstehen. Hierfürsind umfangreiche Daten erforderlich, deren Erfassung aufgrund der abgelegenenund schwer zugänglichen Gebieten schwierig sein kann, was oftmals noch durchextreme Wetterbedingungen verschlimmert wird. Zu Beginn der Datenerfassung undForschung war man darauf angewiesen, dass Wissenschaftler selbst in dieNaturschutzgebiete gingen und Wildkameras installierten, um Bilder aufzunehmen.Diese Kameras mussten gewartet, ihre Batterien ausgewechselt und Speicherkartenausgewechselt und analysiert werden; zeit- und arbeitsintensive Prozesse, diehäufig mehrere Monate alte Daten und Bilder zur Folge hatten.Die Implementierung digitaler Technologien der nächsten Generation, wieCloud-Computing, IdD, mobiles Internet, Massendaten und AI, ermöglicht dieErfassung und Interaktion von Daten in Echtzeit. Dies ist der Schlüssel zurVerbesserung der intelligenten Erkennung, Analyse und Führung vonArtenschutzmaßnahmen und gebietsbezogenen Erhaltungsmaßnahmen, wodurch dieseeffektiver und damit besser für den Schutz der Natur werden.Seit 2019 arbeitet Huawei mit mehr als 30 globalen Partnern zusammen, darunterder IUCN, um digitale Technologien für effektive Ergebnisse bei der Erhaltungund dem Wiederaufbau in 46 Naturschutzgebieten und Reservaten auf der ganzenWelt, von den tropischen Regenwäldern in der chinesischen Provinz Hainan -Heimat der seltensten Gibbons der Welt, bis hin zu der Feuchtbiotop-Oase in