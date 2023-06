Ex-Baywa-Chef Lutz rückt an die Spitze des Aufsichtsrats

"Manfred Nüssel ist der Rekordhalter unter den Aufsichtsratschefs aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland", sagte Lutz. Der 65 Jahre alte Manager hatte seinen Vorstandsposten altersbedingt Ende März nach 15 Jahren an der Spitze der Baywa abgegeben.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere Baywa -Vorstandschef Klaus Josef Lutz ist nach kurzer Übergangsfrist an die Spitze des Aufsichtsrats gerückt. Lutz wurde auf der Hauptversammlung am Dienstag in München zum Nachfolger des früheren CSU-Politikers Manfred Nüssel gewählt, der knapp 23 Jahre amtiert hatte und damit laut Baywa dienstältester Aufsichtsratschef Deutschlands war.

