Wissing will schnelle Regulierung von Künstlicher Intelligenz

BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Volker Wissing will eine schnelle Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI). Das sagte der FDP-Politiker am Dienstag auf der Berliner Digital-Konferenz Republica. Wissing sprach von einer "innovationsfreundlichen" Regeln. Enorm wichtig sei Transparenz. "Aber wir sollten uns nicht mit der Frage beschäftigen, wo überall können wir Künstliche Intelligenz wirklich zurückdrängen? Wo meinen wir zu wissen, dass man es künftig nicht braucht?" Wenn man es so angehe, dann werde man nichts Gutes hinkriegen. Es gebe aber eine Riesenchance für eine Regulierung auch auf internationaler Ebene.

Künstliche Intelligenz bezeichnet meist Anwendungen auf Basis maschinellen Lernens, bei denen eine Software große Datenmengen nach Übereinstimmungen durchforstet und daraus Schlussfolgerungen zieht. Sie werden schon jetzt in vielen Bereichen eingesetzt. Zugleich gibt es Sorgen, dass Technik auf Basis von KI etwa für die Verbreitung falscher Informationen missbraucht werden könnte./hoe/DP/jha