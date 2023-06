Die weltweit erste KI-Universität stellt mit ihrer zweiten akademischen Abschlussfeier ihre Bedeutung im globalen Wettrennen der Talente auf dem Gebiet der KI unter Beweis

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) (ots/PRNewswire) - Die Mohamed bin

Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) stärkt nach ihrer zweiten

akademischen Abschlussfeier für den Abschlussjahrgang des Jahres 2023, welche am

4. Juni stattfand, weiterhin die weltweite Leistungsfähigkeit der Talente auf

dem Gebiet der KI und trägt zum Finden dringend benötigter Lösungen für

Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Klima bei.



Die Feier findet im Abu Dhabi Energy Centre in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich

Hamed bin Zayed Al Nahyan, Seiner Exzellenz Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al

Nahyan, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Jordanien und Seiner

Exzellenz Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und

fortschrittliche Technologie, designierter Vorsitzender der COP28 in den VAE,

statt. Im Zuge der akademischen Abschlussfeier wurden 59 Studenten gefeiert, die

ihr Studium mit dem Erlangen des Master-Grades in Computervision (CV) und

maschinelles Lernen (ML) abschließen sowie der erste Jahrgang des Studienganges

Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP - Natural language processing). MBZUAI -

die weltweit erste akademische Forschungsuniversität für KI - steht laut

CSRankings weltweit auf dem 19. Platz im Bereich KI und in diesen drei

Schlüsselbereichen der Spezialisierung.