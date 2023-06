Aurania Resources - Einzelheiten zur Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre

Toronto, Ontario, 6. Juni 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass seine Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, um 14:30 Uhr EST (20:30 Uhr MESZ) in den Geschäftsräumen des Unternehmens in 8 King Street East, Suite 1800, Toronto, ON M5C 1B5 stattfinden wird. Auf den formellen Teil der Versammlung folgt eine kurze Präsentation. Die Aktionäre sind eingeladen, den Ablauf der Versammlung über Zoom Events zu verfolgen. Fragen können persönlich auf der Versammlung gestellt oder während des Zoom-Events online gesendet werden.