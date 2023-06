Wienerberger (AT0000831706) meldete bereits am 11.5.23 ein solides erstes Quartal. Das unsichere Makro-Umfeld mit geopolitischen Krisen, anhaltender Inflation und hohen Zinsen hat weltweit die Märkte für Neubau, Renovierung und Infrastruktur gedrückt, besonders stark fielen die Rückgänge in Osteuropa aus. Wienerberger konnte sich den teils drastischen Einbrüchen entziehen und verzeichnete ein moderates Umsatzminus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Trotz Kosteninflation konnte die Profitabilität gehalten werden (EBITDA 206,3 Mio. Euro) und das Management hält am Jahresziel von 800 Mio. Euro EBITDA fest. Künftig stellt der energieintensive Baustoffkonzern sein produktzentriertes Reporting auf eine regionale Struktur (Westeuropa, Osteuropa und Nordamerika) um. Zertifikate ermöglichen den defensiven Einstieg in den Weltmarktführer bei Ziegeln.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)